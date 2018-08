On se rapproche de la cible des 5550 points Envoyer par e-mail :

Les résultats d’Apple devraient redorer l’image des technos, prises dans une spirale baissière depuis les annonces de Facebook.

Les investisseurs prendront connaissance à 16h des dépenses de construction et des stocks pétroliers.



Les premiers échanges sur le Future donne une indication stable, à une heure de l’ouverture du marché.



Techniquement, en données horaires, comme annoncé dans cette rubrique, les velléités du CAC40 ne se sont pas fait attendre pour rejoindre la première résistance court terme des 5520 points. Rien ne peut s’opposer à aller chercher la cible des 5550 points. La vitesse à laquelle l’indice atteindra l’objectif pourra laisser supposer un potentiel supérieur ou pas, en direction des 5600 points. A contrario, un repli sous les 5460 points remettrait en cause les perspectives haussières à très court terme.

