Ouverture avec un gap haussier

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5492 PTS





Cet après-midi, les investisseurs prendront tout d’abord connaissance à 14h30, des commandes de biens durables et des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, avant de suivre les premières cotations du Nasdaq, suite aux déboires annoncés de Facebook.



En données horaires, les prix ont connu un phénomène d’expulsion au-delà de la zone des 5460 points pour accélérer graduellement. Le challenge se veut conséquent, un maintien sur deux jours de ce niveau donnerait un signe fort pour aller chercher les 5492 points dans un premier temps, puis 5550 points en cible ultime.

En revanche, un retour dans la journée, ou éventuellement demain, sous les 5450 points, annihilerait les ambitions haussières à court terme, pour revenir sur une configuration attentiste au-delà des 5400 points.



