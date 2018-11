Peu d'initiatives avant de grands rendez-vous Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/11/2018 | 11:20

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5120 PTS



L’indice CAC40 s’inscrit actuellement en hausse de 0.13% à 5108 points et les contrats futures américains sont proches de l’équilibre.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l’indice PMI services (consensus 54.7) puis à 16H de l’indice ISM services, anticipé à 59.3.



Graphiquement, en données horaires, le rebond technique reste pour le moment d’actualité. Nous conservons un biais positif au-dessus des 5050 points, borne haute d’un gap laissé ouvert dernièrement.

Le débordement des 5120 points confirmerait ce scénario, libérant ainsi un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 5160/5162 points, plus hauts de vendredi dernier.

Dans l’attente des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et de la décision de la Fed sur les taux, la Bourse de Paris a débuté la semaine sur une note hésitante, la tendance semblant également fragilisée par la persistance des tensions commerciales sino-américaines ainsi que par l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions contre l'Iran.L’indice CAC40 s’inscrit actuellement en hausse de 0.13% à 5108 points et les contrats futures américains sont proches de l’équilibre.Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l’indice PMI services (consensus 54.7) puis à 16H de l’indice ISM services, anticipé à 59.3.Graphiquement, en données horaires, le rebond technique reste pour le moment d’actualité. Nous conservons un biais positif au-dessus des 5050 points, borne haute d’un gap laissé ouvert dernièrement.Le débordement des 5120 points confirmerait ce scénario, libérant ainsi un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 5160/5162 points, plus hauts de vendredi dernier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine