Peugeot trace le chemin de la hausse

Peugeot domine la cote avec une progression de 10%, suite à des résultats largement au-delà du consensus. Les analystes révisent très nettement les objectifs de cours, poussant le titre sur des sommets de 3 ans. Le secteur des semi-conducteurs entraîne également les indices à la hausse, STM gagne 4% suite aux bonnes perspectives du suisse AMS.



Les investisseurs resteront concentrés sur les entreprises car aucune publication macroéconomique n’animera la séance. Les bons chiffres d’Alphabet devraient dynamiser, une fois de plus, le secteur des valeurs technologiques.



En données horaires, le marché vient de franchir la ligne des 5420 points, cette avancée ouvre la voie pour aller rejoindre la cible des 5437 points puis par extension les 5456 points. Ce n’est qu’avec le dépassement de cette deuxième résistance que l’on pourra envisager un éventuel rallye d’été. Un vrai défi pour le CAC40. Un échec au contact des 5437 points repousserait l’indice sur les 5410 points, voire 5386 points.

