Phase de réflexion sous les 5050 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS





Ce jour, les investisseurs prendront connaissance à 14h, de l’indice Case Shiller des prix immobiliers pour août et enfin à 15h, de la confiance des consommateurs.



Techniquement, en données horaires, l’indice stagne depuis 5 jours sur la zone élargie des 4960 points avec comme borne basse les 4900 points et la ligne haute les 5040 points. Ces oscillations mettent en avant la réflexion des investisseurs à ce stade de la configuration baissière. Une bataille se joue dans ces deux limites pour déterminer la suite du parcours indiciel. Il faudrait un dépassement des 5050 points pour neutraliser à court terme la tendance négative, sinon un retour sur 4900 points semble inéluctable.

C'est le calme qui domine ce matin à la bourse de Paris avec un indice qui cède malgré tout 0.09% à 4984 points. Les banques pèsent sur la tendance à l'image de BNP Paribas qui ferme la marche du palmarès parisien avec -3.4% suite à une contraction de ses revenus lors du 3eme trimestre. Société Générale et Crédit Agricole baissent également de 1.5% chacune.

