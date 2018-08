Poursuite du rebond Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/08/2018 | 11:21

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5356 PTS/ 5390 PTS





Du côté des statistiques, la semaine s’annonce calme. Les opérateurs ont pris connaissance de l’indice PPI en Allemagne, ressorti à +0.2% contre +0.4% attendu. Aucun autre chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.



En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, revenant tester aujourd’hui la zone des 5385/5390 points. Le débordement de cette zone de cours permettrait d’anticiper une poursuite du mouvement en direction des 5425/5450 points.

Sous les 5456 points, il faudra au contraire s’attendre au comblement du gap ouvert ce matin, vers 5344 points.

Les places européennes débutent cette semaine sur une note positive, soutenues par le rebond de la Chine et les espoirs de nouvelles négociations entre Pékin et Washington au sujet des barrières commerciales. L’indice parisien s’adjuge désormais 0.62% à 5378 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%.Du côté des statistiques, la semaine s’annonce calme. Les opérateurs ont pris connaissance de l’indice PPI en Allemagne, ressorti à +0.2% contre +0.4% attendu. Aucun autre chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, revenant tester aujourd’hui la zone des 5385/5390 points. Le débordement de cette zone de cours permettrait d’anticiper une poursuite du mouvement en direction des 5425/5450 points.Sous les 5456 points, il faudra au contraire s’attendre au comblement du gap ouvert ce matin, vers 5344 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine