Pression vendeuse sous 5050 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS





En ce début de semaine, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des dépenses et revenus des ménages puis de l’indice des prix PCE. En attendant, la préouverture montre une légère hausse de 0.20%.



Techniquement, en données horaires, la pression vendeuse s’exerce à plein régime, encouragée par la dégradation des configurations indicielles aux Etats-Unis et des valeurs technologiques. Le CAC40 a donc à deux reprises testé efficacement la zone support des 4900 points en effleurant le gap historique de mars 2017 avec 4865 points comme borne inférieure. L’indice restera nerveux sous la ligne des 5050 points, parcours caractérisé par des mouvements contradictoires, avec comme objectifs de repli 4865 points puis 4800 points.

