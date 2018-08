Proche de l'équilibre à l'ouverture Envoyer par e-mail :

En données horaires, l'indice parisien est en phase de reprise technique, avec les 5385 points comme premier objectif. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'un rebond de plus forte ampleur en direction des 5400 points puis 5450 points. Contrairement à la veille, le CAC40 a terminé à son plus haut du jour hier, en hausse de 0.83% à 5349 points, mettant ainsi un terme à une série de quatre séances consécutives de repli. Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques achats à bon compte sur fond d'espoir d'une reprise des négociations entre Pékin et Washington sur la question commerciale.Portés par le rebond des valeurs industrielles et par les bons résultats de Cisco et de Walmart, les indices américains ont également repris de la hauteur. Le DOW JONES a gagné 1.58% à 25558 points, le S&P500 s'est adjugé 0.79% à 2840 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.42%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.En données horaires, l'indice parisien est en phase de reprise technique, avec les 5385 points comme premier objectif. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'un rebond de plus forte ampleur en direction des 5400 points puis 5450 points.

