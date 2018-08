Progression contestée à mi-séance sous les 5500 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5500 PTS



Les investisseurs se portent principalement sur Renault qui bénéficie d’un changement de recommandation de la part d’un analyste. L’action qui s’est dégradée de 12% depuis le début d’année, s’installe à la première place des hausses du jour à +2%.



Lors de cette nouvelle séance, les opérateurs prendront connaissance d'un certain nombre de statistiques comme l'indice immobilier Case Shiller, les stocks de commerce en gros et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Techniquement, en données horaires, l’indice se maintient sur la zone haute du rebond en cours, qui s’est engagé sous les 5300 points, d’où une pause légitime à l’approche des 5500 points. Le mouvement actuel devrait néanmoins permettre au CAC40 d’atteindre à court terme les cibles supérieures dont la borne extrême à 5435 points. La relance de certains secteurs tel l’automobile pourrait favoriser ce scénario où, seul un retour sous les 5420 points fragiliserait la configuration.

