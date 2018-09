Prolongement de la reprise technique Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5213 PTS/ 5360 PTS



Cette clôture positive suffit au CAC40 pour finir meilleure performance du jour dans la zone euro, toujours handicapée par les inquiétudes au sujet du budget italien.



Les investisseurs prendront connaissance au cours de la journée des prix à la production à 14h30, puis plus tard à 20h, du livre beige de la FED.

En attendant, les Futures indiquent une préouverture en légère hausse de 0.2%.



Techniquement, en données horaires, l’indice a joué au « yoyo » en intraday, ouvrant en hausse, revenant sur le support des 5250 points puis finissant à nouveau sur les 5280 points. Cette résistance constitue depuis quelques séances un premier blocage pertinent à toutes tentatives de rebond durable. Son franchissement annoncerait une extension du mouvement de reprise pour viser les 5324 puis 5363 points. A contrario, un nouvel échec donnerait l’occasion de tester une énième fois la zone support des 5230/5250 points.

