Réaction dynamique

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5135 PTS





Ce jour, les investisseurs prendront connaissance d’une kyrielle de statistiques. Citons principalement, les inscriptions au chômage à 13h30, puis l’indice ISM manufacturier à 15h.

En préouverture, les premiers échanges montrent une baisse légitime de 0.3% après le rallye d’hier.



Graphiquement, en données horaires, le CAC40 a ouvert au-dessus des 5050 points, ce qui a entraîné une vague de rachats techniques. Cette extension s’est produite en laissant un gap sous ces 5050 points, ce qui fortifie le rebond actuel. Le mouvement devrait permettre d’atteindre la cible des 5135 points, même si la faiblesse des volumes pourrait marquer la séance.

