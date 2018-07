Réaction dynamique du CAC40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/07/2018 | 08:07

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5385 PTS/ 5456 PTS



Les excellents résultats de Peugeot lui ont permis de jouer le rôle de locomotive de ce mouvement haussier. La marque au Lion affiche, en effet, un gain de 14% à la clôture. Le secteur des semi-conducteurs s’est, également, montré efficace à l’image de STM qui gagne 4%.



Ce jour, les investisseurs prendront connaissance, tout d’abord, à 10h de l’IFO allemand puis dans l’après-midi, des ventes de constructions neuves aux Etats-Unis (16h) et des stocks pétroliers à 16h30.



La préouverture s’annonce calme avec peu d’amplitude sur les premiers échanges de futures, légèrement baissiers à 8h.



En données horaires, comme anticipé, les cours sont venus tester la résistance des 5456 points. Les vendeurs ont, en effet, repris la main à son contact pour finir sous les 5437 points. Le franchissement de la borne haute permettra d’envisager une extension plus dynamique sur plusieurs jours. Ce n’est pas le cas à ce stade de l’avancement graphique. Les supports court terme s’identifient vers 5408 points puis de manière plus solide, à 5385 points.

Les actions parisiennes ont vivement réagi en terminant la séance à +1.04% (5434 points).Les excellents résultats de Peugeot lui ont permis de jouer le rôle de locomotive de ce mouvement haussier. La marque au Lion affiche, en effet, un gain de 14% à la clôture. Le secteur des semi-conducteurs s’est, également, montré efficace à l’image de STM qui gagne 4%.Ce jour, les investisseurs prendront connaissance, tout d’abord, à 10h de l’IFO allemand puis dans l’après-midi, des ventes de constructions neuves aux Etats-Unis (16h) et des stocks pétroliers à 16h30.La préouverture s’annonce calme avec peu d’amplitude sur les premiers échanges de futures, légèrement baissiers à 8h.En données horaires, comme anticipé, les cours sont venus tester la résistance des 5456 points. Les vendeurs ont, en effet, repris la main à son contact pour finir sous les 5437 points. Le franchissement de la borne haute permettra d’envisager une extension plus dynamique sur plusieurs jours. Ce n’est pas le cas à ce stade de l’avancement graphique. Les supports court terme s’identifient vers 5408 points puis de manière plus solide, à 5385 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine