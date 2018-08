Rebond des actions parisiennes Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5481 PTS

Objectif de cours : 5495 PTS



Si Trump freine encore les opérateurs à prendre des initiatives, l'Italie rajoute un peu d'indécision supplémentaire avec un rendement à dix ans qui franchit les 3%.



Ces derniers, attentifs aux publications macroéconomiques, pourront suivre à 14h30 la balance commerciale, le taux de chômage (attendu à 3,9%), les créations d’emploi puis à 16h, l’indice ISM des services.



Techniquement, les cours se relancent après un test des 5440 points. L'indice vient buter à court terme sur le bas du gap récent (5495/5483 points). Le franchissement de cette zone redonnera du dynamisme afin de viser à nouveau les 5225 puis 5550 points, en ligne de mire. Seul un retour sous les 5440 points annihilera les perspectives haussières.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018

