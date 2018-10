Rebond poussif Envoyer par e-mail :

En ce dernier jour de la semaine, les investisseurs prendront connaissance à 14h30, des prix à l’import et à l’export puis plus tard, à 16h de l’indice de confiance de l’université de Michigan.



Techniquement, en données horaires, l’indice s’est trouvé un « terrain de jeu » entre 5175 points et 5100 points. La sortie du range fixera une tendance plus affirmée. Soit les cours enfoncent le niveau actuel et le schéma négatif s’accentue pour rejoindre les 5000 points, soit le consensus acheteur trouve la force de se remobiliser, pour viser la cible des 5200/5210 points, en forme de pullback. La bataille prend place.

Le CAC40 rebondi de 0.7% à 5144 points. La matinée a vu une dégradation de l'indice après une ouverture plus ambitieuse à 5160 points, ce qui prouve la lourdeur du mouvement de repli engagé depuis plusieurs jours. Quelques dossiers reprennent, néanmoins, un peu de couleur tels Kering (+3.3%), LVMH (+1.4%), ou encore Renault (+0.8%). A contrario, Air Liquide ferme la marche de l'indice après une revue négative d'un analyste.

