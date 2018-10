Rebond sans enthousiasme Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5042 PTS/ 5175 PTS





Ce jour, les investisseurs prendront connaissance d’une batterie de statistiques économiques aux Etats-Unis. Tout d’abord à 15h15, seront dévoilés la production industrielle et le taux d’utilisation des capacités, puis à 16h, les nouvelles offres d'emplois (rapport JOLTS) et la confiance des constructeurs (indice NAHB).



Techniquement, en données horaires, les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 heures. Son franchissement libérerait un potentiel vers 5175 points, niveau du gap baissier. Le courant acheteur manque clairement d’enthousiasme, malgré les opportunités de prix. Il devra se manifester de manière plus ostentatoire pour ambitionner une reprise digne de ce nom. A contrario, en cas de tergiversations redondantes, la baisse pourrait reprendre le dessus pour viser la cible inférieure des 5042 points.

Les valeurs françaises reviennent dans le vert avec une hausse à mi-parcours de 0.12% à 5100 points. Le niveau survendu ramène un léger courant acheteur. C'est le secteur automobile qui gagne du terrain en ce début de séance, concrétisé par l'avancée de Valeo (2%) et de Peugeot (1.46%).

