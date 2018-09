Reprise trop timide Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5450 PTS



Les valeurs défensives se montrèrent les plus véloces à l’image de Sanofi (+1.7%) et Carrefour (+0.75%).



Au cours de l'après-midi, les investisseurs prendront connaissance à 16h de l’indice ISM manufacturier et des dépenses de constructions aux Etats-Unis. A quelques minutes de l’ouverture, les Futures indiquent une stabilité des cours.



Techniquement, en données horaires, l’indice a montré peu de velléités haussières au contact des 5400 points. Une grande partie des vendeurs n’ayant pas pu participer à la baisse rapide depuis les 5500 points, pourrait revenir au fil du rebond technique, ce qui limitera les accélérations haussières.

La relance potentielle devrait se voir contester vers 5450 points. A contrario, une rupture des 5400 points en clôture fragiliserait davantage la configuration actuelle.

