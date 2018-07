Respiration légitime Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5460 PTS

Objectif de cours : 5520 PTS





Cet après-midi aux Etats-Unis, seront dévoilées les promesses de ventes de logements pour le mois de juin, à 16H.



Techniquement, les cours reviennent au contact de la moyenne mobile ascendante des 20 heures. Ce mouvement secondaire de consolidation s'inscrit à l’intérieur d'une tendance haussière qui devrait emmener l'indice vers les 5550 points. Il faudrait un recul plus marqué, sous les 5420 points pour annihiler les espoirs d’extension à court terme.

