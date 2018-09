Retour sur 5400 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 03/09/2018 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5450 PTS





En cette journée de lundi, le marché américain restera fermé (Labor Day), ce qui devrait limiter les initiatives. D'ailleurs, les Futures indiquent en préouverture une stabilité.



Techniquement, en données horaires, l'indice a corrigé en profondeur, consolidation favorisée par la configuration en "double top" sur la ligne des 5500 points. Ce repli s'est réalisé sans contestation d'où la vitesse du mouvement. Le test des 5400 points va permettre de vérifier si le consensus acheteur est capable de se remobiliser sur ce niveau pour rebondir en direction des 5450 points. En cas de cassure des 5400 points, la cible baissière des 5370 points apparaîtrait en ligne de mire. Les actions françaises se sont vivement repliées vendredi dernier de 1.30% à 5406 points. Une centaine de points perdus en deux jours sur le CAC40 suite aux nouvelles interventions de Trump sur le commerce mondial et le ravivement des pressions sur les devises émergentes, il n'en fallait pas plus pour que les vendeurs reviennent massivement. Une fois n'est pas coutume, le luxe a subi de forts dégagements à l'image de Kering (-3%) et LVMH (-2.7%).En cette journée de lundi, le marché américain restera fermé (Labor Day), ce qui devrait limiter les initiatives. D'ailleurs, les Futures indiquent en préouverture une stabilité.Techniquement, en données horaires, l'indice a corrigé en profondeur, consolidation favorisée par la configuration en "double top" sur la ligne des 5500 points. Ce repli s'est réalisé sans contestation d'où la vitesse du mouvement. Le test des 5400 points va permettre de vérifier si le consensus acheteur est capable de se remobiliser sur ce niveau pour rebondir en direction des 5450 points. En cas de cassure des 5400 points, la cible baissière des 5370 points apparaîtrait en ligne de mire.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine