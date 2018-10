Retour sur le gap Envoyer par e-mail :

Ce jour, les investisseurs prendront connaissance à 14h30, des mises en chantier et des permis de construire, à 16h30, des stocks des pétrole puis, dans la soirée, des minutes du FOMC.

A quelques minutes de l’ouverture, les premiers échanges montrent un début de séance haussière de 0.3%.



Techniquement, les cours sont venus tester la zone de gap bornée par 5175 et 5200 points. Le franchissement haussier de ce niveau ouvrirait la voie à un prolongement du rebond en direction des 5250 points. Le bras de fer avec les vendeurs devrait reprendre le dessus car la baisse récente fut rapide et une partie des investisseurs n’ont donc pas pu prendre leurs bénéfices. Par conséquent, toute hausse leur offrira l’opportunité de s'alléger et de bloquer les tentatives de rebond.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

