Sans grande orientation

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5100 PTS/ 5200 PTS





Ce jour, les investisseurs suivront à 14h30, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les demandes d'allocations de chômage puis à 16h, l'indicateur avancé de la Conference Board.



Techniquement en données horaires, la pression vendeuse ne s’efface pas. Les cours ont tenté une nouvelle avancée matinale mais rapidement le CAC40 a trouvé une zone de blocage vers 5175 points. Chaque rebond se voit donc freiné dans son extension, ce qui limite les initiatives. Il faudra attendre le franchissement des 5200 points pour redonner un biais neutre à la configuration, sinon les cours pourraient retomber sur la ligne des 5100 points voire se prolonger négativement en direction des 5058 points

A mi-séance, le CAC40 reste à l'équilibre à 5147 points, dans la foulée des clôtures étales sur les indices américains. La journée est à marquer d'une pierre blanche pour Carrefour qui s'envole de 7.5%, après ses publications qualitatives de chiffre d'affaires. A contrario, le luxe repart à la baisse avec LVMH et Kering qui cèdent un peu de terrain.

