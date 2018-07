Sans tendance à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5406 PTS/ 5440 PTS





Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le DOW JONES a gagné 0.18% à 25064 points, avec les financières et Boeing (+1.5%). Le S&P500 a cédé 0.1% à 2798 points et le NASDAQ COMPOSITE a perdu 0.26%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note de prudence, les contrats futures s'inscrivant en baisse de 0.1%.



En données horaires, pas de changement, on suivra de près la sortie des 5406/5440 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5375 points puis 5345 points. A l'issue d'une séance sans grand relief et dans l'attente des prochaines publications de sociétés, le CAC40 a finalement cédé du terrain hier et clôturé en baisse de 0.36% à 5409 points. La tendance a notamment été alourdie par l'indécision de Wall-Street, le fort repli des cours pétroliers et par l'abaissement des prévisions de croissance 2018 par le FMI pour la France et l'Allemagne (respectivement à 1.8% et 2.1%).Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le DOW JONES a gagné 0.18% à 25064 points, avec les financières et Boeing (+1.5%). Le S&P500 a cédé 0.1% à 2798 points et le NASDAQ COMPOSITE a perdu 0.26%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note de prudence, les contrats futures s'inscrivant en baisse de 0.1%.En données horaires, pas de changement, on suivra de près la sortie des 5406/5440 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5375 points puis 5345 points.

