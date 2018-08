Stabilité à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5477 PTS/ 5539 PTS



D. Trump avait annoncé lundi après la clôture avoir finalisé une seconde tranche de produits importés de Chine (portant sur un montant de 16 milliards de dollars) qui seront taxés de 25%.



L’indice CAC40 a clôturé en baisse de 0.35% 5501 points.



Outre-Atlantique, les indices ont mieux résisté malgré la baisse du pétrole et des valeurs industrielles. Le DOW JONES a cédé 0.18% à 25583 points, le S&P500 a perdu 0.03% à 2857 points et le NASDAQ COMPOSITE a gagné 0.06%.



Aujourd’hui, le CAC40 devrait ouvrir sur une note stable.



