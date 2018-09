Tentative d'extension du rebond Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5213 PTS/ 5360 PTS





En cette journée de mardi, les investisseurs prendront connaissance à 11h de l'indice ZEW en Allemagne, puis à 16h des offres d'emplois aux Etats-Unis et des stocks des grossistes.



En préouverture du marché, les Futures indiquent une légère hausse du CAC40 de 0.20%.



Techniquement, en données horaires, les cours tentent une reprise depuis la zone des 5230/5250 points, dans un environnement survendu. les obstacles au redressement durable sont nombreux. 5288 points constitue déjà un premier blocage renforcé par l'orientation négative de la moyenne mobile 50h. Un dépassement permettrait de viser les 5360 points. En revanche, un retour baissier serait synonyme de tentative de comblement de gap à 5213 points.





