Tentative d'extraction

Le CAC40 vient de franchir le mur des 5360 points pour se négocier à 5364 points, soit une hausse de 0.30%. Les cycliques retrouvent les faveurs des investisseurs avec, en particulier le secteur automobile emmené une fois de plus par Renault (+1.9%). Les nouvelles interventions de D.Trump n’ont donc pas affecté le moral des intervenants.Au cours de la journée, les investisseurs prendront connaissance à 16h de l’indice NAHB (marché du logement aux Etats-Unis).Techniquement, en données horaires, l’indice a fini par traverser la zone des 5360 points. Comme écrit plus tôt, la nécessité de ne plus tergiverser devenait fondamentale sous peine de revoir les vendeurs revenir majoritairement. Une phase de pullback se met en place pour valider la nouvelle ligne de support, après une première extension haussière à 5390 points. Le maintien des 5360 reste vital pour la suite du mouvement en direction des 5420 points.

