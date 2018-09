Tentative de rebond à partir de la zone des 5250 points Envoyer par e-mail :

Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, du coût de la main d’œuvre et de la productivité, puis plus tard, à 16h, de l’indice ISM des services et des commandes industrielles. Enfin, à 17h seront dévoilés les stocks de pétrole brut attendu à -2.2 millions de barils.



A mi-journée, le CAC40 rebondit timidement à 5283 points (+0.43%). Cette reprise se construit en douceur même si les leaders de la session progressent nettement. C'est le cas de Safran qui gagne 6% suite à ses résultats qualitatifs. L'action en profite pour réaliser un nouveau plus haut.Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, du coût de la main d'œuvre et de la productivité, puis plus tard, à 16h, de l'indice ISM des services et des commandes industrielles. Enfin, à 17h seront dévoilés les stocks de pétrole brut attendu à -2.2 millions de barils.Techniquement, en données horaires, l'indice tente une reprise technique, légitime après la forte baisse de 230 points depuis les 5500 points. Certes ce rebond s'annonce timide et la résurgence des vendeurs peut revenir à tout moment. Les cours devraient trouver un premier blocage au contact de la moyenne mobile 20h située actuellement proche des 5320 points. Un échec sur cette zone ramènerait l'indice vers 5240/5250 afin de retester la zone support.

Patrick Rejaunier

