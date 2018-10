Tentative de rebond technique Envoyer par e-mail :

Ce jour, les investisseurs prendront connaissance des différents PIB européens dans la matinée puis, à 14h de l’indice Case Shiller des prix immobiliers pour août et enfin, à 15h de la confiance des consommateurs. En attendant la préouverture s’annonce en légère hausse, dans la continuité de la séance précédente.



Techniquement, en données horaires, l’indice a tenté un énième rebond technique qui s’est effrité au contact des 5030 points. L’aplatissement de la moyenne 20h pourrait aider à la stabilisation des cours au-delà des 5000 points, tout en sachant que la pression vendeuse reste conséquente et tout événement négatif pourrait susciter un nouveau « sell off » en direction des 4900 points. Il faudrait un franchissement haussier des 5050 points pour neutraliser la configuration à court terme.

