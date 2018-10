Tergiversations sous le plafond des 5515 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/10/2018 | 08:10

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5468 PTS/ 5515 PTS





Au cours de la journée les investisseurs se concentreront sur les demandes d'allocations au chômage à 14h30 puis, à 16h sur les commandes industrielles. En attendant, la préouverture s'annonce en repli de 0.2%



Techniquement, en données horaires, les cours se maintiennent au dessus de la moyenne mobile 100 heures, véritable soutien de la tendance court terme. La situation devrait évoluer raidement car il faudra soit le franchissement des 5515 points ou la cassure des 5468 points afin de planifier une tendance plus directionnelle. Le CAC40 a progressé de 0.43% à 5491 points, tergiversant sous le plafond de verre des 5515/30 points. Alstom avec +2.8% et Michelin (+2.4%) ont dominé la cote parisienne portée par l'embellie des indices américains.Au cours de la journée les investisseurs se concentreront sur les demandes d'allocations au chômage à 14h30 puis, à 16h sur les commandes industrielles. En attendant, la préouverture s'annonce en repli de 0.2%Techniquement, en données horaires, les cours se maintiennent au dessus de la moyenne mobile 100 heures, véritable soutien de la tendance court terme. La situation devrait évoluer raidement car il faudra soit le franchissement des 5515 points ou la cassure des 5468 points afin de planifier une tendance plus directionnelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine