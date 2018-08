Test du support des 5440 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 03/08/2018 | 07:55

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5440 PTS/ 5520 PTS





Quoi qu’il en soit, pour ces derniers, attentifs aux publications macroéconomiques, ils pourront suivre à 14h30 la balance commerciale, le taux de chômage (attendu à 3,9%), les créations d’emploi puis à 16h, l’indice ISM des services.

Les premiers échangent montrent une léger rebond pour le Future CAC40.



Techniquement, le support a très vite été testé sans être mis en réel danger. Les acheteurs se positionnent, par conséquent sur cette borne basse des 5440 points sans pour autant montrer une réelle dynamique de relance. Néanmoins, les cours restent maintenus par la moyenne mobile 20 jours et, en données horaires, par la moyenne 100 périodes. Le maintien de cette zone demeure crucial pour la configuration court terme. Une relance pousserait les cours vers 5520 points. A contrario une cassure de la borne basse fragiliserait le parcours indiciel, pour fixer une cible baissière vers 5385 points.

Le CAC40 a connu une séance laborieuse en cédant 0.68%. Les baisses sont majoritaires mais ce sont les banques et les cycliques qui ont principalement alourdi l’indice. Les interventions de Trump paralysent les initiatives acheteuses, dans une période estivale où les opérateurs sont moins nombreux.Quoi qu’il en soit, pour ces derniers, attentifs aux publications macroéconomiques, ils pourront suivre à 14h30 la balance commerciale, le taux de chômage (attendu à 3,9%), les créations d’emploi puis à 16h, l’indice ISM des services.Les premiers échangent montrent une léger rebond pour le Future CAC40.Techniquement, le support a très vite été testé sans être mis en réel danger. Les acheteurs se positionnent, par conséquent sur cette borne basse des 5440 points sans pour autant montrer une réelle dynamique de relance. Néanmoins, les cours restent maintenus par la moyenne mobile 20 jours et, en données horaires, par la moyenne 100 périodes. Le maintien de cette zone demeure crucial pour la configuration court terme. Une relance pousserait les cours vers 5520 points. A contrario une cassure de la borne basse fragiliserait le parcours indiciel, pour fixer une cible baissière vers 5385 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine