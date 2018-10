Un CAC40 élastique sous les 5050 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS





Ce jour, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables, des inscriptions au chômage et des stocks de commerce de gros puis, à 16h, des promesses de ventes de logements.



Techniquement, en données horaires, l’indice, depuis son ouverture sur un point bas à 4920 points, inscrit une hausse sans retour et se rapproche une nouvelle fois de la zone pertinente des 5050 points, niveau pivot dans les stratégies de trading. Un franchissement neutraliserait la configuration actuelle. En revanche un échec serait synonyme de retour du consensus vendeur pour viser les 4900 points. La volatilité va donc persister.

