Un fixing pour le CAC40 à 4980 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 29/10/2018 | 12:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS



Le marché est mûr pour un rebond, après deux tests confirmés sur la ligne des 4900 points, cette petite fenêtre d’optimisme se vérifie sur le Dax qui gagne près de 2% à mi-séance.



En attendant la réouverture à Paris, les investisseurs pourront prendre connaissance à 14h30 des dépenses et revenus des ménages puis, de l’indice des prix PCE.



Techniquement, en données horaires, un rebond semble se mettre en place avec la confirmation que les 4900 points constituent un point bas à court terme.

Le rebond peut se prolonger jusqu’à 5050 points, véritable niveau central de la configuration moyen terme du CAC40, permettant de retrouver une nouvelle mobilisation du courant vendeur.

Les actions parisiennes ont coté, tel un fixing, ce matin vers 10h. Peu d’enseignements, donc, à extraire de cette séance marquée par une panne chez Euronext, encore non résolue à midi.Le marché est mûr pour un rebond, après deux tests confirmés sur la ligne des 4900 points, cette petite fenêtre d’optimisme se vérifie sur le Dax qui gagne près de 2% à mi-séance.En attendant la réouverture à Paris, les investisseurs pourront prendre connaissance à 14h30 des dépenses et revenus des ménages puis, de l’indice des prix PCE.Techniquement, en données horaires, un rebond semble se mettre en place avec la confirmation que les 4900 points constituent un point bas à court terme.Le rebond peut se prolonger jusqu’à 5050 points, véritable niveau central de la configuration moyen terme du CAC40, permettant de retrouver une nouvelle mobilisation du courant vendeur.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine