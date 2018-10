Un plus bas 2018 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 24/10/2018 | 08:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS





Ce jour, il y aura principalement la publication des indices PMI européens à partir de 9h15, puis à 16h des ventes de constructions neuves et enfin les stocks de pétrole aux Etats-Unis. En attendant, la préouverture s’annonce sous le signe du rebond (+1%).



Techniquement, en données horaires, il y a un changement de polarité pour l’indice qui passe en mode « bear » sous les 5050 points. Ce denier niveau sera le point pivot à partir duquel se positionneront les stratégies de trading « long » ou « short ». Appuyée par le gap ouvert, la tendance devrait emmener l’indice vers 4900 points, borne haute d’un gap historique de mars dernier. Seul le franchissement des 5050 points redonnerait des espoirs à un consensus acheteur très affaibli.

La journée d’hier se solde par un déficit de 1.69% a la bourse de Paris à 4968 points, première clôture sous les 5000 points depuis avril 2017. Les faisceaux d’éléments négatifs ont largement contribué aux ventes massives des actions. Seules cinq composantes du CAC40 ont clôturé dans le vert, à l'image d'EssilorLuxottica (+2.8%), Peugeot (1.42%), ou encore Carrefour (+0.53%), le leadership du CAC40 sur les trois dernier mois.Ce jour, il y aura principalement la publication des indices PMI européens à partir de 9h15, puis à 16h des ventes de constructions neuves et enfin les stocks de pétrole aux Etats-Unis. En attendant, la préouverture s’annonce sous le signe du rebond (+1%).Techniquement, en données horaires, il y a un changement de polarité pour l’indice qui passe en mode « bear » sous les 5050 points. Ce denier niveau sera le point pivot à partir duquel se positionneront les stratégies de trading « long » ou « short ». Appuyée par le gap ouvert, la tendance devrait emmener l’indice vers 4900 points, borne haute d’un gap historique de mars dernier. Seul le franchissement des 5050 points redonnerait des espoirs à un consensus acheteur très affaibli.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine