Un pullback après une première extension

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5283 PTS/ 5384 PTS



Le retour en pullback n’a donc pas généré de reprise attendue après le franchissement des 5360 points. C’est Peugeot qui a profité de la journée avec une avancée finale de 3.5%.



Au cours de la journée les investisseurs prendront connaissance des permis de construire à 14h30. En attendant, les futures annoncent une ouverture proche de l'équilibre.



Techniquement en données horaires, l'indice a tenté une extension caractérisée par le franchissement de la ligne des 5360 points pour, ensuite, faiblir dans la journée et revenir en forme de pullback. Une nouvelle relance validerait l'intensification du consensus acheteur et confirmerait la volonté des investisseurs de revenir sur les actifs plus risqués, pour viser les 5420 points. A contrario, il faudrait un repli sous 5327 points pour freiner les velléités acheteuses.

