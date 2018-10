Une clôture hebdo déterminante Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS



Scheider Electric et Peugeot ont pu fêter leur bonne publication avec des gains de 7% chacune.



Ce jour, les investisseurs prendront connaissance du PIB du 3e trimestre à 14h30 puis, à 16h, de l’indice de confiance de l’Université de Michigan. En attendant, les valeurs parisiennes repartent en direction de la baisse avec une préouverture à -0.8%.



Techniquement, en données horaires, les cours ont pu enregistrer une reprise dynamique, validée par une clôture au plus haut de la session. Le consensus acheteur a su profiter d’un contexte très survendu pour prendre des initiatives. Néanmoins, le test des 5050 points sera pertinent, pour bloquer ou non la tendance au cours de laquelle la pression vendeuse a marqué son hégémonie. La clôture hebdomadaire va donc être déterminante pour la suite du parcours indiciel mais le démarrage de la séance donne déjà des signaux négatifs.

