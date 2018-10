Une matinée dans le rouge vif Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5094 PTS/ 5220 PTS



Cet après-midi, les investisseurs se concentreront sur les inscriptions au chômage et les prix à la consommation à 14h30, puis sur les stocks de pétrole à 17h.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 revient sur des niveaux non traités depuis fin mars. L’indice évolue à proximité d’un gap qui date de cette période avec comme borne basse les 5160 points. Zone qui a servi de blocage ce matin sur la première tentative de rebond. La pression reste forte chez les vendeurs. Les prochains supports se positionnent à 5094 points puis 5040 points plus bas du 27 mars dernier. Dans un marché largement survendu, la moindre bonne nouvelle pourrait redonner quelques velléités acheteuses en direction des 5220 points, cela permettrait de sauver les supports hebdomadaires.

