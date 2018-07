Une pause dans l'extension graphique Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5460 PTS

Objectif de cours : 5550 PTS





Les bilans semestriels continueront de concentrer l'intérêt des investisseurs

pendant toute la séquence hebdomadaire, d'autant plus que ce jour, il n'y aura pas de statistiques macroéconomiques.



En préouverture, les futures indiquent un repli de 0.6% dans la foulée de la clôture négative des actions américaines, surtout sur le secteur technologique.



Techniquement, en données horaires, les cours ont connu une hausse graduelle depuis le franchissement des 5460 points. Comme annoncé, la zone des 5500 points a vite été reliée et même dépassée en clôture. Dorénavant, il parait légitime de viser la cible des 5550 points, correspondant au plus haut du 15 juin dernier.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

