Une phase de consolidation parait légitime

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5384 PTS/ 5504 PTS



La session sera très calme, en termes de statistiques, puisque seul L'IFO allemand retiendra l’intérêt des investisseurs à 10h du matin.

Les Futures ne donnent pas d'indications majeures à quelques minutes de l'ouverture.



Techniquement, en données horaires, les cours viennent d'effectuer un parcours de grande envergure. Une pause doit se mettre en place de manière légitime. Par conséquent, un retour aux moyennes semble envisageable vers 5450 points. Il faudrait un repli marqué sous 5384 points pour fragiliser la configuration, cela laisse donc de la marge pour une consolidation.





