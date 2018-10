Vague baissière puissante Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/10/2018 | 08:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5094 PTS/ 5208 PTS





En ce dernier jour de la semaine, les investisseurs prendront connaissance à 14h30, des prix à l’import et à l’export puis plus tard, à 16h de l’indice de confiance de l’université de Michigan. En attendant, les premiers échanges confirment que la séance devrait ouvrir dans le vert (+1.2%).



Techniquement, en données horaires, les cours se sont maintenus sous le gap historique des 5175 points pour clôturer au plus bas de la séance. Néanmoins, ce parcours baissier génère des conditions de survente technique, la zone de 5090/5130 parait donc propice pour une mobilisation des acheteurs qui pourraient viser une première cible à 5210 points.

L’indice parisien a enregistré une baisse additive de 1.92% à 5106 points sur la journée hier. La nouvelle dégradation des actions américaines a manifestement exercé une pression vendeuse sur les actions françaises, tentant en début d’après-midi de rebondir, en vain. Les valeurs les plus touchées ont été Axa (-3.5%) et Veolia (-3.3%) et Total (-3.4%).En ce dernier jour de la semaine, les investisseurs prendront connaissance à 14h30, des prix à l’import et à l’export puis plus tard, à 16h de l’indice de confiance de l’université de Michigan. En attendant, les premiers échanges confirment que la séance devrait ouvrir dans le vert (+1.2%).Techniquement, en données horaires, les cours se sont maintenus sous le gap historique des 5175 points pour clôturer au plus bas de la séance. Néanmoins, ce parcours baissier génère des conditions de survente technique, la zone de 5090/5130 parait donc propice pour une mobilisation des acheteurs qui pourraient viser une première cible à 5210 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine