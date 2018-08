Vers une nouvelle séance de hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5500 PTS



Un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique favorise la prise de risque sur les marches actions.



Lors de cette nouvelle séance, les opérateurs prendront connaissance d'un certain nombre de statistiques comme l'indice de Case Shiller, les stocks de commerce en gros et l'indice de confiance des consommateurs de la Conference Board.



La séance devrait ouvrir en hausse, de 0.13% selon les contrats à terme.



Techniquement, en données horaires, les prix se rapprochent des 5500 points après le comblement d'un mini gap résiduel à 5468 points. Les moyennes mobiles 50 et 20 heures restent fermement haussières et devraient aider l’indice à rejoindre les 5500 points. Il faudrait un retour sous les 5420 points pour fragiliser la configuration actuelle.



