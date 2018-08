Ça ne passe pas Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5450 PTS/ 5500 PTS



Seule Bouygues se montre efficace en ce début de journée, l’action gagne plus de 3% suite à la publication de son T2.



Pour le reste de la session, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage ainsi que des revenus et dépenses des consommateurs.



Techniquement, en données horaires, la progression aux abords des 5500 points se trouve largement contestée prouvant le manque d’énergie dans les initiatives acheteuses. Il devient nécessaire de franchir rapidement cette résistance car une lassitude pourrait s’installer et faire revenir un consensus vendeur plus affirmé. Le challenge est de taille pour la configuration court terme. Un retour sous les 5450 points puis, éventuellement, confirmé par la cassure des 5420 points annihilerait les espoirs de progression additive sur le mouvement actuel.

