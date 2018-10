Ça swing sous les 5550 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5468 PTS/ 5544 PTS





Les investisseurs prendront connaissance à partir de 9h45 des différents PMI manufacturier européens puis à 16h de l'indice ISM manufacturier outre-Atlantique. En attendant, les futures montrent un début de séance à l'équilibre.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 a réalisé un parcours volatil, testant au plus bas de la séance le support des 5468 points, pour revenir se rapprocher des 5500 points en fin de journée. Une prochaine accélération devient impérative sous peine de voir les moyennes mobiles 20 et 50 heures s'orienter à la baisse et affaiblir la configuration actuelle. La cassure des 5468 points donnerait un fort avantage aux vendeurs pour revenir vers 5395 points. L'indice parisien clôture la semaine avec une baisse de -0.85% à 5493 points, générant une performance hebdomadaire à l’équilibre. Les actions françaises ont évolué avec une certaine volatilité tout au long de la session, entraînées à la baisse par les bancaires qui terminent aux trois dernières places du palmarès intraday.Les investisseurs prendront connaissance à partir de 9h45 des différents PMI manufacturier européens puis à 16h de l'indice ISM manufacturier outre-Atlantique. En attendant, les futures montrent un début de séance à l'équilibre.Techniquement, en données horaires, le CAC40 a réalisé un parcours volatil, testant au plus bas de la séance le support des 5468 points, pour revenir se rapprocher des 5500 points en fin de journée. Une prochaine accélération devient impérative sous peine de voir les moyennes mobiles 20 et 50 heures s'orienter à la baisse et affaiblir la configuration actuelle. La cassure des 5468 points donnerait un fort avantage aux vendeurs pour revenir vers 5395 points.

