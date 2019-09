C'est ce que g souvent dit.



G eu un doute avec la Chine et VW cet été, mais ayant vu comment les marchés sont manipulés depuis, je penses qu'on peut reviser cet objectif .



De plus la ROB passant par les sommets de 2001-2008 et qui a fait résistance a ces fameux 5250 est a ce jour autour des 5175.



D'ici a ce qu'on y arrive elle sera plus basse et donc plus " facile " a passer. Puis viendra les derniers plus hauts , 5250 et ensuite 5300 ? ... 5400 ? ... ...



Tant qu'il y aura une politique monétaire accommodante, on peut viser des plus hauts, doubler peut etre par un report des investisseurs de WS a l'Europe.



Simple avis de ce que je ressent car je ne suis pas un expert.



Toutefois cet optique ne peut s'envisager que s'il n'y a pas de grain de sable qui vient s'immiscer dans cette mécanique car cette hausse est artificielle et toutes mauvaises nouvelles NON PRÉVUES fera chuter lourdement les marchés.



C'est l'enseignement de cet été.