Alimentaires: Le cacao et le café en baisse, le sucre stable

Londres (awp/afp) - Le cacao, et le café dans une moindre mesure, ont baissé sur la semaine, tandis que le sucre a mieux résisté en terminant proche de ses niveaux d'il y a sept jours.

Le café baisse

Sur la semaine, le café a baissé, la tonne de robusta tombant jeudi à 1.615 dollars, son plus bas niveau depuis début octobre.

Selon le Coffee Network, le surplus de café pourrait atteindre 11 millions de sacs cette année, "soit le surplus le plus important en 16 ans", ont commenté les analystes de Commerzbank.

Ces chiffres "confirment le sentiment baissier qui prévaut actuellement sur le marché, avec une absence de fondamentaux susceptibles de soutenir" les cours, ont commenté les analystes de I. & M. Smith.

Les marchés "absorbent la récolte vietnamienne" qui va bientôt démarrer et qui est estimée à 30 millions de sacs ou plus, a également mis en avant Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group. Le pays est le premier producteur mondial de robusta.

Le cacao s'affaisse

Peu de nouvelles cette semaine sur le front du cacao, qui est néanmoins tombé vendredi à son plus bas depuis un mois à Londres comme à New York, à respectivement 1.585 dollars et 2.124 dollars la tonne.

"Les prévisions de temps sec dans la plupart de l'Afrique de l'Ouest ont été considérées comme négatives pour les prix car cela pourrait accélérer le rythme des récoltes", a fait valoir M. Scoville qui ajoute que du fait du climat dans la région (70% de la production mondiale de cacao), "les pertes devraient être limitées".

Le sucre se maintient

Le sucre s'est mieux tenu sur la semaine que le cacao et le café.

Dans son rapport semestriel, le département américain de l'Agriculture a fait état d'une "production mondiale en déclin, passant de 195 millions de tonnes l'année dernière à 186 millions pour 2018-2019", ont souligné les analystes de Commerzbank.

La semaine précédente, l'Organisation internationale du sucre (ISO) avait déjà revu en baisse ses prévisions de l'offre pour la récolte 2018-2019, ne prévoyant plus qu'un surplus de 2,2 millions de tonnes, là où l'Organisation prévoyait encore une hausse de plus de 10 millions de tonnes au début de l'été.

Néanmoins, la production de sucre au Brésil, attendue en baisse par le ministère américain, pourrait augmenter si les cours du pétrole continuent de baisser.

La faiblesse des cours de sucre, qui avaient atteint cet été des plus bas depuis 2008, a récemment poussé les fermiers à privilégier la transformation de la canne à sucre en éthanol plutôt qu'en sucre.

Mais la baisse du prix de l'or noir "rend l'éthanol moins compétitif", a rappelé Nick Penney, analyste pour le courtier Sucden, ce qui pourrait ramener les agriculteurs vers la production de sucre.

"En l'absence de nouvelle information sur les fondamentaux concernant le sucre, le recul des cours suit le mouvement du pétrole et de l'essence", a-t-il ajouté.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en mars valait 1.623 dollars vendredi à 10H20 GMT, contre 1.657 dollars le vendredi précédent à 10H00 GMT, mais pour livraison en janvier. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en mars valait 113,40 cents, contre 114 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en mars valait 340,00 dollars, contre 342,30 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mars valait 12,59 cents, contre 12,66 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en mars valait 1.585 livres sterling, contre 1.633 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en mars valait 2.127 dollars, contre 2.211 dollars sept jours plus tôt.

