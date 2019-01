Alimentaires: Le cacao recule de ses sommets, le sucre baisse et les cafés

divergent

Londres (awp/afp) - Le cacao a reculé après avoir grimpé sur les dernières semaines, tandis que le sucre reste pénalisé par les prix bas du pétrole et que les cafés arabica et robusta ont connu des destins opposés.

Le cacao bascule

Le cacao a atteint son plus haut depuis cinq mois et demi, d'abord lundi à New York à 2.491 dollars puis jeudi à Londres à 1.773 livres sterling.

"Les prix ont profité en décembre de craintes sur l'offre, ce qui a confirmé la place du cacao comme l'une des matières premières ayant le mieux performé en 2018", ont commenté les analystes de Capital Economics.

"La demande est très forte, et après plusieurs années de prix bas, le manque d'investissements des fermiers laissent les arbres dans un état déplorable, donc la météo favorable n'élimine pas les risques sur la récolte", a détaillé Shawn Hackett, analyste indépendant.

Mais les prix ont nettement reculé vendredi.

"Il semblerait que le mouvement de hausse s'essouffle", a résumé Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group, qui rappelle que "pour l'instant, la récolte s'annonce abondante".

Le sucre plonge

Les cours du sucre ont plongé jeudi à leur plus bas en trois mois, à 323,60 dollars la tonne de sucre blanc à Londres et à 11,69 cents la livre de sucre brut à New York.

"Depuis le mois de décembre, le marché du sucre suit le mouvement de celui de l'énergie", a commenté Nick Penney, courtier chez Sucden.

Au Brésil, premier producteur mondial, la canne à sucre sert également à concevoir de l'éthanol. La dégringolade récente des prix du pétrole brut rend ce carburant alternatif moins attractif, et il y a plus de cannes disponibles pour produire du sucre.

A l'inverse, le bond des cours de l'or noir vendredi a entraîné le sucre dans son sillage.

Les cafés divergent

Les cours du robusta ont augmenté, tandis que ceux de l'arabica n'ont pas connu de direction forte sur la semaine.

"Les prix du robusta sont plus en forme que ceux de l'arabica, puisqu'il n'y a pas grand chose à acheter au Vietnam", premier producteur mondial de robusta, a commenté Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group.

A l'inverse, la récolte d'arabica au Brésil, premier producteur de ce type de café, s'annonce abondante.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en mars valait 1.545 dollars vendredi à 15H25 GMT, contre 1.499 dollars le vendredi précédent à 13H50 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en mars valait 101,10 cents, contre 101,75 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en mars valait 327,60 dollars, contre 335,40 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mars valait 11,79 cents, contre 12,21 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en mars valait 1.711 livres sterling, contre 1.750 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en mars valait 2.319 dollars, contre 2.385 dollars sept jours plus tôt.

