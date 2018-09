Alimentaires: Mauvaise semaine pour le sucre, le café et le cacao

Londres (awp/afp) - Le sucre, le café et le cacao ont tous atteint des plus bas mensuels sur la semaine alors que le marché craint une surabondance de l'offre de ces matières premières agricoles exotiques.

Le sucre indien noie le marché

La livre de sucre brut a atteint jeudi 10,80 cents, à son plus bas depuis près de onze ans, tandis que la tonne de sucre blanc touchait le même jour 310,60 dollars, à son plus bas depuis un mois.

L'Inde, qui dispute cette année la place de plus grand producteur mondial de sucre au Brésil, a décidé mercredi de soutenir l'industrie de ses raffineries en leur fournissant 55,38 milliards de roupies (environ 762 millions de dollars) et en acceptant l'exportation de 5 millions de tonnes de sucre, a rapporté l'agence Bloomberg.

"Selon l'Association des raffineries indiennes de sucre (ISMA), l'Inde va commencer la saison 2018-2019 avec des stocks de plus de 10 millions de tonnes, alors que la prodution devrait atteindre un niveau record de 35 millions de tonnes", ont commenté les analystes de Commerzbank.

La chute des prix internationaux ne décourage pas les agriculteurs, puisque les prix sont fixés par le gouvernement.

Selon les analystes de Commerzbank, "les producteurs représentent une part important de l'électorat, et le gouvernement ne veut pas les décevoir avant les élections de mai".

Les stocks de café s'accumulent

Mardi, le robusta a touché son plus bas en un an et demi, à 1.494 dollars la tonne à Londres, tandis que la cotation de l'arabica s'est inscrite en léger retrait, s'approchant de son plus bas en douze ans et demi atteint mi-septembre, à 92 cents la livre à New York.

Selon les données mensuelles de la Fédération européenne du café (ECF) publiées lundi, les stocks des ports européens s'élevaient à 705.483 sacs fin mai, soit une hausse de 16.111 sacs sur le mois.

En prenant en compte les stocks déjà sortis des ports mais pas encore raffinés, "l'Europe a probablement plus de 13 semaines de réserves avec une consommation normale", ont noté les analystes de I&M Smith, qui jugent que ces données ont ajouté au pessimisme des marchés dû à une surabondance de l'offre.

Les regards se tournent désormais vers la récolte d'octobre à janvier en Amérique latine. "Avec des prix aussi bas, une partie de la récolte devrait rester sur les arbres" puisque les caféiers sont difficiles d'accès dans les zones montagneuses.

"Le phénomène devrait être plus marqué en Amérique centrale qu'en Colombie, où la main d'oeuvre vénézuélienne ne manque pas", ont-ils précisé.

Le cacao craint la pourriture brune

La tonne de cacao a touché jeudi 1.526 livres sterling, à son plus bas depuis six mois, tandis que la cotation de New York a atteint vendredi 2.109 dollars, à son plus bas depuis un mois et demi.

"Les prix du cacao restent volatils car il n'y a pas de consensus sur la prochaine récolte", ont prévenu les analystes de INTL FCStone, qui notent cependant que "les producteurs africains ont fait état d'une météo clémente, ce qui pèse sur les prix" et laisse entrevoir une récolte abondante.

"L'air est humide en Afrique de l'Ouest, ce qui laisse craindre que la pourriture brune du cacao (une des maladies les plus dévastatrices pour les cacaoyers, ndlr) ne se propage", a cependant souligné Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en novembre valait 1.518 dollars, vendredi à 10H55 GMT, contre 1.499 dollars le vendredi précédent à 08H50 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en décembre valait 99,05 cents, contre 99,60 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en décembre valait 312,20 dollars, contre 330,90 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mars valait 10,95 cents, contre 11,63 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en décembre valait 1.533 livres sterling, contre 1.567 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en décembre valait 2.119 dollars, contre 2.201 dollars sept jours plus tôt.

js/ktr/bp