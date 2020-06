CAE : Défense et sécurité lancera en juillet son salon professionnel et conférence virtuels OneWorld

CAE a annoncé aujourd'hui que son secteur Défense et sécurité inaugurera son salon professionnel et conférence virtuels CAE OneWorld à partir du 8 juillet 2020.

Le salon CAE OneWorld 2020 (cae.com/caeoneworld2020) sera disponible en ligne à partir du 8 juillet et est offert gratuitement à tous les participants qui s'inscrivent (caeoneworld2020.com/registration/).

« Les répercussions de la COVID-19 ont été considérables, notamment au niveau de l'interaction traditionnelle que nous avons avec nos clients et nos partenaires de l'industrie lors de salons et d'événements mondiaux », a déclaré Heidi Wood, présidente de groupe par intérim, Défense et sécurité à CAE. « Malgré les bouleversements causés par la pandémie, nous avons continué à soutenir nos clients militaires, à proposer des solutions de formation de rechange et à poursuivre le développement de nouveaux produits et technologies numériques. Le salon professionnel et conférence virtuels CAE OneWorld nous donnent l'occasion de renouer avec nos parties prenantes en effectuant des présentations et des démonstrations, et en proposant des idées virtuelles qui devraient s'avérer intéressantes et instructives ».

La conférence CAE OneWorld 2020 comprendra les présentations suivantes :

Technologies numériques et innovations en matière d'entraînement - Présentateur : Philippe Perey, chef de la technologie, Défense et sécurité, CAE

L'Académie CAE Trax et la transformation de l'entraînement des pilotes - Présentateur : Steve Davis, directeur principal, Systèmes didactiques, CAE USA

COVID-19 : Soutenir nos clients pendant la pandémie - Présentateur : Joe Armstrong, vice-président, Exploitation commerciale mondiale, Produits et solutions, CAE

De plus, CAE OneWorld proposera une discussion avec les dirigeants de CAE Défense et sécurité, dont Heidi Wood, présidente de groupe par intérim, Défense et sécurité; Ray Duquette, président et directeur général, CAE USA; et Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur général, Défense et sécurité - International.

Le salon virtuel CAE OneWorld comprendra également des démonstrations sur une gamme de capacités et de produits offerts par CAE. Ces démonstrations comprendront soit une visite guidée avec explications, soit une vidéo d'introduction d'un des experts en la matière de CAE, suivie d'une présentation et de contenu vidéo. Les domaines de produits et de capacités présentés seront :

Académie CAE Trax - Programme d'entraînement des pilotes

Système visuel CAE Medallion MR e-Series

Solutions d'entraînement naval

Solutions de formation pour aéronef télépiloté (ATP)

Solutions de soutien aux missions

Formation en évacuation aéromédicale

Enfin, avant le salon professionnel et conférence virtuels CAE OneWorld, les dirigeants de chacun des secteurs de CAE participeront à une baladodiffusion intitulée : La COVID-19 et les nouvelles perspectives de formation - Réflexions des dirigeants de CAE dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et de la santé. La baladodiffusion peut être écoutée à partir du 29 juin ici : cae.com/cae-defence-security-podcast et sera également disponible dans le cadre du salon CAE OneWorld 2020 le 8 juillet.