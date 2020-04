CAE : Dispositif d'entraînement aux missions Predator construit par CAE maintenant en service au centre d'entraînement et d'essai en vol de General Atomics dans le Dakota du Nord

La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la sécurité par l'intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu'en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de solutions de CAE.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde.

