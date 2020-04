CAE : Santé lance une suite de formation sur l'échographie des poumons au chevet des patients aux prises avec des complications de la COVID-19

CAE Santé a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de produits visant à offrir une formation pratique de base aux médecins pour les aider à apprendre rapidement comment examiner et évaluer les patients atteints de la COVID-19 en ayant recours à l'échographie au chevet des patients. La suite combine le meilleur de trois plateformes de produits matériels et logiciels de CAE : CAE Blue Phantom, l'apprentissage en ligne CAE ICCU et le simulateur d'échographie CAE Vimedix. Le nouveau simulateur de formation à l'échographie des poumons pour la COVID-19 de Blue Phantom a été conçu en collaboration avec des médecins émérites des quatre coins du monde. Il est le premier du genre à être commercialisé.

Cette suite de formation aborde une gamme de troubles médicaux préexistants et de complications possibles. Les modules de CAE ICCU et Vimedix sont offerts gratuitement pendant tout le mois d'avril.

« Les prestataires de soins et les formateurs cliniques qui sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie nous ont fait part à plusieurs reprises de leurs besoins en formation les plus urgents », déclare Rekha Ranganathan, présidente de CAE Santé. « Grâce à leurs commentaires, nous avons pu mettre au point très rapidement des mises en situation pertinentes pour la COVID-19 sur nos plateformes de simulation d'échographie existantes. Nous concentrons une grande partie de notre expertise et de nos efforts sur l'offre de formations pratiques, accessibles et en temps opportun qui aideront les prestataires médicaux à sauver plus de vies ».

Aux États-Unis, la Medical Imaging Technology Alliance (MITA) a demandé à la Food and Drug Adminsitration d'approuver en priorité les dispositifs d'échographie au chevet des patients et autres dispositifs d'imagerie mobiles qui entrent en jeu pour soigner les patients atteints de la COVID-19. Comme la tomodensitométrie et la radiographie sont de moins en moins accessibles vu l'augmentation considérable du nombre de patients, l'échographie au chevet des patients peut réduire l'exposition du personnel hospitalier tout en accélérant la prestation des soins.

Le simulateur de formation à l'échographie des poumons pour la COVID-19 de Blue Phantom reproduit les propriétés acoustiques des tissus humains, permettant aux utilisateurs de mettre en pratique leurs compétences en imagerie au moyen de véritables appareils d'échographie, tout en apprenant à diagnostiquer les principaux résultats associés aux cas de la COVID-19. Grâce à l'anatomie des poumons et aux repères pathologiques, comme l'œdème pulmonaire, l'épaississement de la doublure pleurale et les lésions, les résultats liés à la COVID-19 deviennent plus évidents lorsque l'utilisateur examine les côtes inférieures.

Dans le simulateur d'échographie CAE Vimedix 3.0 avec l'échographie des poumons pour la COVID-19, la détresse respiratoire et la pneumonie interstitielle liées à la pathologie sont affichées. L'obtention d'images échographiques courantes du cœur révèle une insuffisance cardiaque avec des résultats caractéristiques correspondant à un dysfonctionnement cardiaque (myocardiopathie et myocardite). Le simulateur CAE Vimedix peut afficher en même temps sur un écran divisé une image échographique et l'anatomie en 3D, ce qui permet aux apprenants d'être rapidement capable de réaliser des écographies pour différents plans et d'obtenir des images.

Dans le portail web de CAE ICCU se trouve un programme de formation multimédia interactif et un centre d'apprentissage qui offre des articles, des cas cliniques et d'autres ressources accessibles en tout temps. Le nouveau module sur l'anatomie pulmonaire pour l'échographie au chevet des patients de CAE ICCU comprendra des tutoriels, des animations et des vidéos éducatifs pour améliorer les connaissances des apprenants sur la COVID-19 et l'insuffisance respiratoire et cardiaque.

Tout au long du mois d'avril, CAE Santé offre également des webinaires gratuits et son expérience clinique simulée (ECS) sur la COVID-19 pour aider les soignants à mettre en pratique les procédures de sécurité personnelle et l'évaluation des patients. CAE Santé et la société britannique iRIS Health Solutions ont offert gratuitement l'ECS sur la COVID-19 aux membres d'iRIS dans 40 pays et l'ont traduite dans sept langues. iRIS est une plateforme de création et de partage de formations en soins de santé comptant plus de 6 000 titulaires de licence dans le monde entier.

CAE a été sélectionnée par le gouvernement canadien pour concevoir et fabriquer 10 000 respirateurs en trois mois en renfort dans le cadre de la crise de la COVID-19. CAE Santé développe également un cours sur les agents pathogènes à haut risque sous forme de simulation, qui sera mis en ligne dans les semaines à venir. Pour en savoir plus, consultez le site https://caehealthcare.com/fr/covid19/.

Pour en savoir plus sur la suite de formation sur l'échographie des patients aux prises avec la COVID-19, visionnez cette vidéo (en anglais seulement).