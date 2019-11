CAE : USA Mission Solutions Inc. sélectionnée pour un contrat à exécution indéterminée et à quantité indéterminée auprès des Services-conseil et assistance de la U.S. Air Force

CAE a annoncé aujourd'hui que CAE USA Mission Solutions Inc. (MSI), une filiale en propriété exclusive de CAE USA, a été sélectionnée avec quatre autres entreprises pour un contrat à exécution indéterminée et à quantité indéterminée auprès du U.S. Department of Defense Advisory & Assistance Services (services-conseil et assistance).

CAE USA Mission Solutions Inc. aura maintenant l'occasion d'être en concurrence pour l'exécution de tâches émises dans le cadre de ce contrat à exécution indéterminée et à quantité indéterminée, dont la valeur pourrait s'élever à 95 millions de $ US d'ici à septembre 2026.

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés comme l'une des quatre entreprises à offrir son soutien pour les Services-conseil et assistance de la U.S. Air Force », affirme Ray Duquette, président et directeur général à CAE USA et CAE USA Mission Solutions Inc. « Nous avons bâti notre réputation sur la livraison de services de soutien à la formation et à l'exploitation de qualité supérieure pour assurer une bonne préparation aux missions pour les forces de la défense américaines, et nous sommes heureux de continuer à y contribuer grâce à ce programme. »

Dans le cadre du contrat avec les Services-conseil et assistance de la U.S. Air Force, nous fournirons des services techniques et d'analyse afin de soutenir et d'améliorer la mise sur pied de politiques, la prise de décision opérationnelle, l'administration et la gestion. Les services soutiennent principalement les sièges sociaux de la U.S. Air Force en Europe (USAFE) et les bases de l'USAFE partout dans le monde, ainsi que le commandement européen des É.-U., le commandement africain des É.-U. et l'armée américaine en Europe.