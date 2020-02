CAE : USA obtient la certification AS9100

CAE USA fait partie de la division Défense et sécurité de CAE et assume la responsabilité précise de servir les États-Unis, l'Amérique du Sud et certains marchés internationaux. CAE USA, qui compte plus de 2 000 employés, représente le plus important segment de la division Défense et sécurité de CAE. CAE USA Mission Solutions Inc. est une filiale de CAE USA et mène ses activités en vertu d'une entente de procuration avec le gouvernement des États-Unis. L'entente de procuration permet à Mission Solutions de mettre en place des programmes d'un niveau supérieur et de les exécuter.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et de la sécurité, et des soins de santé. Forts de notre record d'innovations s'étalant sur plus de 70 ans, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com/fr

