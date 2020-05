CAE : USA remporte un contrat de sous-traitance octroyé par Lockheed Martin pour développer des simulateurs C-130J pour l'AFSOC

CAE USA a remporté un contrat de sous-traitance octroyé par Lockheed Martin pour appuyer la conception, le développement et la fabrication de trois simulateurs de missions C-130J pour l'United States Air Force Special Operations Command (AFSOC).

Deux des simulateurs représenteront la variante MC-130J qui est un avion de ravitaillement destiné aux opérations spéciales et au transport multimissions exploité par l'AFSOC. L'autre simulateur pourra être reconfiguré entre le MC-130J et l'EC-130J, une variante utilisée pour les opérations d'information par l'AFSOC.

« La relation de longue date entre Lockheed Martin et CAE sur la conception et le développement de systèmes d'entraînement pour le C-130J Super Hercules et ses variantes constitue un excellent partenariat qui dure depuis plus de deux décennies maintenant », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA. « Les capacités de simulation de haute fidélité de ces simulateurs de missions MC-130J et EC-130J permettront à l'Air Force Special Operations Command de continuer à accroître l'utilisation de l'entraînement synthétique à l'ensemble du programme d'entraînement, ce qui contribue à la préparation sécuritaire et économique des membres d'équipage. »

Les simulateurs de missions MC/EC-130J seront dotés du système de mouvement complet et simuleront avec exactitude l'appareil et ses diverses missions. Les simulateurs de missions recréent les sons, le mouvement, l'environnement virtuel et tous les autres systèmes de bord nécessaires pour fournir un environnement d'entraînement au vol réaliste et de haute fidélité. Ces trois simulateurs MC/EC-130J seront livrés à diverses bases aériennes en 2023.

Lockheed Martin et CAE ont conçu et développé une série de systèmes d'entraînement C-130J pour tous les corps de la United States Air Force, y compris l'Air Mobility Command, l'Air Combat Command, l'Air National Guard et l'AFSOC.